納豆、依依這對情侶檔近日錄衛視中文台《旅行應援團之一起出發吧》，他們帶著庹宗康、柯有倫2位已婚男士暢玩台中。庹宗康與新婚不久的柯有倫先聊起結婚感想，庹宗康認為結婚就是第2人生，單身的日子當然很爽，但是第2個人生一定要開始，「人生不能只做一件事」。兩位已婚男士庹宗康與柯有倫聯手勸納豆進入下一步前盡量先想清楚，小倆口則放閃互餵，讓庹宗康跟柯有倫瞬間變成電燈泡。

一行人也首次體驗操作輕航機的空中飛行，當納豆出發前在繫安全帶時，依依跑到他的身邊追問，「你的保險是寫我的名字嗎？」讓納豆火冒三丈說：「妳不要吵，不用保險，用不到。」納豆升空後，依依更是笑說：「我要換男朋友了。」讓庹宗康跟柯有倫在一旁笑到不行。

依依也搭上另外一台輕航機翱翔在空中，飛行員放手讓依依操作輕航機，依依雖然邊叫「好可怕」，還拜託飛行員趕快接手，表情滿是害怕，但仍是緊握油門與方向舵，到最後甚至一手握住方向舵，一手拿著GoPro拍攝，讓剛剛同樣有操作經驗的柯有倫直誇：「依依這個太猛了。」庹宗康也笑稱真的是豪傑，完全把納豆比下去。

(中時 )