「零死角女神」羚小鹿和「廟會女神」曾甜近日錄台視節目《綜藝3國智》，兩人除了年輕充滿活力，皆自帶甜死人不償命的美麗臉龐。每當有新來賓上節目，主持群總是拿出最大熱情歡迎，羚小鹿送上自己最新寫真集，主持群立刻捧場回應，湊在一起搶先一睹精采內容，完全不顧現場還在錄影直呼「小鹿亂撞」，黃豪平只好出聲制止，「現在寫真集本人在這裡，要不要先看一下本人？」

輪到曾甜出場，獲得的掌聲稀稀落落，她不平的說：「為什麼差這麼多。」花花出言安慰她，「沒關係，小優來都沒有掌聲。」納豆則笑說：「大家喜新厭舊的也太快了吧。」遊戲進行中，羚小鹿蹲在斜坡上準備挑戰，小短褲讓白皙美腿一覽無遺，主持群又是一窩蜂跑到她身後搶占絕佳「觀賽位置」，黃豪平見狀笑問：「為什麼有這麼多人圍在這裡？」

曾甜直喊不公平。（台視提供）

王少偉一臉正經解釋大家其實是想就近照顧，「我們是一個有愛的團隊，會小心藝人不要受傷。」賽後大家也熱情給予鼓勵，稱讚羚小鹿遊戲「好厲害」。而換曾甜上場時，大家站在原地不為所動，後來還是她要求，「通通過來我後面。」大家才在後面築成一道人牆，遊戲結束後，納豆遞了一根棍子要她靠自己起身，差別待遇讓曾甜直喊，「為什麼是這個？」

(中時 )