自稱郭柯是「虎跟獅」 柯文哲：王金平像狐狸

台北市長柯文哲受訪時自爆，鴻海集團創辦人郭台銘從向自己開出「副總統兼閣揆」條件，邀自己搭檔。雖事後遭郭陣營核心幕僚劉宥彤否認，但柯的爆炸性發言，仍引各界熱議。媒體人黃暐瀚直言，柯已從「政治素人」變「政治狂人」，當天說太多讓現場幕僚都快暈倒；更批柯、郭之間恐有人說謊。

柯文哲接受黃暐瀚廣播專訪時，透露郭台銘跟自己一個是老虎、一個是獅子，個性簡單比較合得來，多吼兩聲就成交了。郭希望「郭柯配」，提出讓他「副總統兼閣揆」的條件，並表示只做一任，但遭自己否決，因為想起李登輝跟林洋港的故事，他非常清楚有些人搞不好做了3年很爽，想繼續幹下去。

柯文哲還表示，自己不是很想選總統，但看到藍綠候選人，讓他直呼：「天哪！國家怎麼辦？」沒想到郭台銘願意出來選，他想說：「太好了，小弟拜託你選！」但若郭不選，他就要回家長考，還要回新竹城隍廟擲筊。

對此，黃暐瀚上政論節目時，坦言柯文哲如今已從政治素人變政治狂人，柯私下又跟自己滿熟，所以那天專訪時講得太多了，現場幕僚都快暈倒了。連戰曾副總統兼閣揆，但釋憲《第419號解釋文》表示「不宜」，至於「不宜」到底是可不可以，則有空間。黃指出，他認為劉宥彤對柯說法的否認，僅限個人立場，並不代表郭本人親身立場，故此事仍保有模糊空間，且恐怕有人說謊。

(中時電子報)