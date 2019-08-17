顏寬恒就任立委後勤走地方，參與各項地方建設會勘。(林欣儀翻攝)

顏寬恒就任立委後勤走地方，關心基層民眾的需求。(林欣儀翻攝

台中市立委第二選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰）下屆將由現任黑派大老顏清標的兒子顏寬恒代表國民黨，對戰代表綠營出戰的台灣基進黨陳柏惟。面對對手來勢洶洶，顏寬恒秉持勤走基層的態度、與鄉親搏感情，爭取認同，而細數近幾年政績，他大力爭取海線鐵路雙軌與和美大橋，最近都露出曙光。

43歲的顏寬恒原本從商，2013年初，其父親、前立委顏清標因案解職，雖出身政治家庭、但本身屬政治素人的顏寬恒毅然代父出征，投入立委補選，與當時以第一高票當選該選區市議員、被視為民進黨黑馬的陳世凱競選，面對民進黨幾乎投入全黨之力輔選，顏寬恒以1138票的些微差距保住該席立委席次。

投入政壇後的顏寬恒延續顏家服務精神、勤走基層，努力與鄉親搏感情，一方面也埋頭研究各項議案，積極爭取地方建設，就職當年即提出「大肚－彰化和美跨河橋梁計畫」，希望興建跨越烏溪的橋梁，幫助台中大肚與彰化和美往來、發展，多年來因兩縣市首長遲未提出計畫而延宕，直到日前彰化、台中都允諾編列經費，和美大橋興建案就此展開。

此外，顏寬恒也力推台中海線地區鐵路雙軌化，他認為，因應大台中民眾的需求、要提升觀光人口與人口移動效能，海線鐵路應建置雙軌化。面對2020年大選，顏寬恒最近以「耕耘」為首波文宣，展現自己的努力與服務，盼鄉親看得見。

(中時 )