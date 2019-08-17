蘇-30戰機與獵人無人機共飛

就在「獵人」（Okhotnik）重型無人戰機首飛影片公佈1星期後，俄羅斯國防部再度釋出它與蘇-30SM戰機共飛的畫面。

據《莫斯科時報》（The Moscow Times）與《每日星報》（Daily Star）16日報導，一旦「獵人」服役後，可望充當蘇-57的僚機。

俄羅斯國防部周五說，「獵人」有噴射引擎與反雷達隱形塗層，起飛重量為20公噸，時速能達1,000公里，而最遠航程可達3,100英里（近5,000公里），對執行空中偵察任務是不可或缺的。一名俄羅斯國防部消息人士告訴塔斯社，「獵人」今年可望再進行幾輪試飛。而衛星圖像顯示，它的基地可能在俄羅斯南方的阿斯特拉汗（Astrakhan）區。

事實上，「獵人」既能充當偵察機，也能發射飛彈，對敵人發動攻擊。俄羅斯國防部說，S-70的首要任務是情搜、偵察、監視，還有電子戰。不過分析認為，以它的體積來看，內部應該可以容納武器。此外，一名蘇霍伊（Sukhoi）航空集團消息人士說，根據構想，「獵人」除了接受遙控外，未來也能徹底自動完成任務。

而「獵人」的起落架看來與蘇-57的類似，分析認為，蘇-57嚴格說來不算隱形，而「獵人」的隱形設計雖然仍有待加強，但未來它們很可能搭檔執行任務。俄羅斯蘇-57戰機年初現身時，機上出現了獨特的標記，顯示一架無人戰機和-57並肩飛行，中間還畫了閃電，而閃電通常意味它們能互通有無，共享資料。

此外，分析指出，蘇-57的新天線或許是用來與「獵人」傳輸資料的。而從蘇-57的底部照看來，它的數位塗裝形狀很像是隱形無人戰機。如今蘇-57測試的某些技術，未來可能會應用在「獵人」上。

(中時電子報)