許多民眾曾經歷過鬼壓床，哪種身體動不了、想求救卻無法出聲，甚至看到鬼影，出現窒息感，而全身顫抖的飆髒話念佛號。醫師表示，其實這是「睡眠麻痺」或「睡眠呼吸中止症」所致；罵髒話、念佛號可讓情緒平穩，再慢慢動動手指，就可讓大腦重新掌控身體。

新光醫院睡眠中心主任林嘉謨向《每日健康》表示，當人在「動眼期」醒過來的時候，由於眼睛已經張開，但肌肉還處於睡眠的狀態較為無力。而雖然肌肉會在短時間內慢慢醒過來，但對於這樣焦慮不安的情況下是非常漫長的，常會讓人與鬼怪產生聯想覺得被鬼壓床。

他說，在睡眠麻痺的情況下，身體動彈不得、也叫不出聲音，民眾往往會覺得是被鬼壓床，但實際上主要可能是因為在這種焦慮的情形之下，常常會有過度換氣的情況出現，甚至覺得窒息。另，不排除可能是「睡眠呼吸中止症」，所以若有相關的疑慮，建議前往睡眠中心診斷評估為佳。

林嘉謨表示，常嗜睡、睡眠不足、過度疲倦，睡覺時即容易進入動眼期，這時如果又因為身旁有什麼風吹草動而醒來，就容易出現睡眠麻痺的狀況。

林口長庚醫院睡眠中心臨床心理師黃彥霖在《Heho健康》表示，許多人碰到鬼壓床時會「罵髒話」或「要念佛號」，科學證明，這樣做是有用的，可讓情緒穩定下來，再從小肌肉開始動，如把注意力放在手指頭上，只要手指頭動了，其他地方就會慢慢動起來了；這樣做可讓大腦有時間重新掌控身體。

(中時電子報)