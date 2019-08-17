氣象局表示，受西南風影響，容易有短時強降雨，苗栗縣今（17）日已有豪雨發生，嘉義以南、南投地區及台中、雲林山區也有局部大雨發生的機率，須注意雷擊及強陣風；連日降雨，山區防範坍方及落石。

大雨特報區域包括：南投、嘉義縣市、台南、高雄、屏東全境，以及台中市、雲林縣的山區，共8個縣市。

此外，受到西南風沉降的影響，中午前後台北市盆地為黃色燈號，有出現攝氏36度以上高溫的機會，要注意防曬。

(中時 )