大雨特報又來了 中南部民眾小心 10:062019/08/17 中時 廖德修 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 今天中南部仍有大雨特報。（圖／取自氣象局網頁） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 氣象局表示，受西南風影響，容易有短時強降雨，苗栗縣今（17）日已有豪雨發生，嘉義以南、南投地區及台中、雲林山區也有局部大雨發生的機率，須注意雷擊及強陣風；連日降雨，山區防範坍方及落石。 大雨特報區域包括：南投、嘉義縣市、台南、高雄、屏東全境，以及台中市、雲林縣的山區，共8個縣市。 此外，受到西南風沉降的影響，中午前後台北市盆地為黃色燈號，有出現攝氏36度以上高溫的機會，要注意防曬。 (中時 ) #大雨 #山區 #降雨 #影響 #縣市 也許您會感興趣 推薦閱讀 彰化龍捲風 埔里泥洪淹馬路 04:112019/08/13 地方新聞 中南部豪雨不斷 彭啟明：柯羅莎強化西南季風 08:092019/08/13 生活 雨還沒完！氣象局曝下波降雨熱區 18:372019/08/13 生活 綠執政20年 為何還在淹 04:112019/08/14 政治要聞 中南部明晨防大雨 北東悶熱亮橙黃燈 20:282019/08/14 生活 高雄山區強降雨 六龜民宅被泥流沖入 14:072019/08/15 社會 中市短時強降雨 水利局啟動抽水機應變 15:562019/08/15 生活 氣象專家：中南部明雨勢稍緩 北部午後降雨增加 09:192019/08/16 生活 氣象局：高屏山區今明總雨量上看700毫米 11:232019/08/16 生活 西南風減弱 中南部仍有雨 北注意雷陣雨 09:492019/08/17 生活 生活熱門新聞 雷擊＋雨彈再炸4天!專家：下周颱風生成 - 生活 蔡阿嘎滯日獲賠156萬？細節曝光反被電爆 - 生活 好市多麵包Top5 員工揭秘為何這麼誘人！ - 生活 別管手搖杯!減肥最大地雷竟是它 - 生活 11：20花蓮地震！規模3.3 最大震度5級 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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