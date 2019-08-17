前總統陳水扁將在明(18日)籌組新型台獨政黨「一邊一國黨」，明適逢2020大選「柯郭王」新組合可能合體同框。對於新聞版面可能遭擠壓。阿扁無奈表示，1999年他被提名為民進黨總統參選人時，卻被時任總統的李登輝的兩岸政策論述給蓋版，同年12月，國民黨爆宋陣營的「興票案」，更讓「扁蓮配」的新聞消失。阿扁稱或許這是天意。網友對此表示，對「阿扁此說法很失望」。

阿扁近日密集在個人臉書「陳水扁新勇哥物語」宣傳，18日將在台大校友會館舉行台獨政黨「一邊一國行動黨」的成立大會。但現仍受關押限制行動的阿扁，能否出席，還要看台中監獄回應。中監表示，申請仍在審核中，最快今天會有結果。

阿扁今在個人臉書「陳水扁新勇哥物語」表示，他2000年參選總統，在1999年7月10日被民進黨提名為總統候選人前一天7月9日，國民黨主席李登輝總統接受「德國之聲」專訪，提出「兩岸關係是特殊的國與國關係」，投下政壇震撼彈，所有國內外媒體無不大量報導李登輝的台灣新主張，「民進黨全代會提名阿扁為2000年總統候選人的新聞不見了」。

阿扁表示，在五場總統造勢晚會的第四場桃園場，預告9月28日黨慶那天將公布副手搭檔人選，沒幾天發生921台灣百年大地震，嚴重災損又把副總統候選人的人選宣布時間給延後了。直到12月10日世界人權日，「阿扁假凱悅大飯店，基於世代、性別、專業與區域四大平衡」，「宣布桃園縣呂秀蓮縣長，是最佳搭檔人選前夕」。

阿扁指出，12月9日，國民黨總統候選人連戰陣營責由不分區立委楊吉雄委員召開記者會，拋出總統候選人宋楚瑜的「興票案」，又是一個月的大新聞。2000年好事多磨的民進黨總統副總統候選人「水蓮配」的新聞也不見不了！

阿扁無奈表示。921百年大震是天災意外，二次總統副總統的提名公布前夕的政治干擾，顯然不是巧合而是操作。2000年3月18日，一再碰上政治土石流的阿扁與呂秀蓮當選總統副總統。感謝天感謝地，感謝台灣人民一起用愛與民主選票完成史上第一次政黨輪替！阿扁嘆，或許是天意如此，天命難違吧！？

網友對此表示，「頭腦那麼清楚證明沒病，還是關回去吧」、「下架作弊的人」、「阿扁總統的數字感很好」、「請阿扁總統趕快勸進賴清德出來承擔責任」。

網友在前總統陳水扁臉書留言。(圖/截自 陳水扁臉書)

(中時電子報)