面對原本列為先發中鋒考慮人選之一的考辛斯，將因左膝前十字韌帶撕裂造成下季提前報銷，湖人勢必趕緊找到合適頂替目標，根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞17日爆料，湖人當前主要鎖定伊戈達拉、諾亞與「魔獸」霍華。

「在考辛斯還沒受傷之前，伊戈達拉就是湖人的首要補強目標，如今湖人當然還想搶到他，」查拉尼亞在節目中表示，「湖人目前陣中還有1個球員名額，他們可以繼續等待伊戈達拉被灰熊釋出，他們也可能爭取另外兩名自由球員。」

由於湖人高層人士早已透露，就算考辛斯下季報銷，湖人也不打算讓「一眉哥」安東尼戴維斯打太多中鋒位置，所以補進另外一名中鋒，成為湖人目前的當務之急，畢竟現在他們只剩麥基1名合格中鋒，確實也該考慮諾亞或是霍華。

「自由市場上面還有像是諾亞這樣的球員，他先前拒絕了一堆低薪合約，就是因為他想去一支最適合他的球隊，」查拉尼亞表示，「湖人另外一個應該考慮的人選就是霍華，他被灰熊釋出，應該只是時間早晚的問題。」

(中時電子報)