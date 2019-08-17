鄭怡18歲就出道，近日推出單曲〈記得〉，11月16日舉行個人演唱會「記得想飛」。她近日錄年代《MUCH金點秀》，透露當年錄製〈小雨來的正是時候〉時，因為剛脫離學生身分，成熟曲風讓她怎麼唱都不到位，自爆錄音時還因此被灌酒，抖出膾炙人口專輯背後的秘辛。鄭怡也獻唱讓她紅透半邊天的〈月琴〉，並稱「19歲唱到現在沒降過key」，演唱實力讓主持人邵大倫、張秀卿佩服。而一同上節目的賴銘偉被問「神木與瞳」解散原因時，語出驚人表示：「分不平。」

鄭怡就讀台大時，因「金韻獎」獎金誘人，才會誘使她參賽，沒想到星運順遂，一連發了好幾張專輯，成為學生歌手，而〈月琴〉、〈小雨來的正是時候〉、〈心情〉及〈天堂〉等神曲更成了她的代表作。張秀卿關公面前耍大刀，演唱〈心情〉為前輩開場，被鄭怡盛讚「非常有震撼力、比原唱好」，讓張秀卿樂不可支。

有趣的是，鄭怡因移民加拿大15年，再次回歸歌壇竟成賴銘偉、林俊逸等後輩的「師妹」，這次跟同門師兄們一同參加節目，唇槍舌戰沒在嘴軟。鄭怡笑虧林俊逸當年在五燈獎表演〈古月照今塵〉時「唱歌很油」，讓林俊逸敢怒不敢言。而正在大學任教流行音樂系的賴銘偉則被主持人逼問「神木與瞳」當年解散的真正原因，他笑說：「分不平。」眾人一片驚呼時，他才坦言，其實是卡在兵役問題，與黃美珍後來就各自發展。

(中時 )