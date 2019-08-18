已退休的花蓮縣吉安警分局偵查隊前分隊長王文俊，在14年前佯稱可擺平官司，透過白手套向毒販家屬要錢，並居間牽線前花蓮高分院法官林德盛改判案件無罪，甚至多次在宿舍、摩鐵與毒販妻子嘿咻。公務員懲戒委員會認為，王嚴重影響政府與警察形象，判處撤職並停止任用4年。

判決指出，王員2005年偵辦曾姓毒販所涉毒品、槍砲、贓物案件時，向曾男家屬表示可擺平官司索賄，事後曾男槍砲案件被警方依自首方式送辦，販毒部分無證據結案，詐取26萬元，涉嫌利用職務上之機會詐取財物。

另曾男因另涉販賣及轉讓毒品案件，王員居中牽線花蓮高分院法官林德盛，改判無罪，王員收受6萬元，涉與有審判職務之公務員共同犯收受賄賂罪。

此外，王員在曾男案件審理期間，2006年農曆過年前至2007年年中，分別於吉安分局宿舍、花蓮市「旅路汽車旅館」、「雅築汽車旅館」、吉安鄉「美爽爽汽車旅館」及吉安鄉某鄉間小路等地，與曾男妻子發生多次性關係。

公懲會審理後，認為王身為警察人員，竟假借職務機會詐取財物，牽線法官收賄，並與刑案嫌犯配偶發生不正常男女關係，損及政府與警察形象，情節非輕，判處撤職並停止任用4年。

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(中時 )