針對日前桃園縣議員詹江村在臉書踢爆母親在廈門經商賣普洱茶一事，時代力量高雄鳳山區市議員黃捷16日晚間在臉書正式澄清，強調自己從不反對與大陸進行對等、尊重、透明的經貿往來。而母親是「行銷顧問」，僅協助台灣公司企劃行銷。除非事涉利益迴避，否則政治人物的家人無須向社會交代一舉一動。

詹江村認為，黃捷檯面上反親中，私下卻容忍母親在大陸做生意，說一套做一套。但黃捷回批，除非事涉利益迴避問題，否則政治人物的家人無須向社會交代自己的一舉一動，而且本人過去針對韓市長的監督，從來都沒有波及他的家人，歡迎檢視，也請有心人士切莫越界。

黃捷申明，自己從不反對與中國進行經貿往來，但前提要對等、尊重、透明。她一直都在提醒政府該做好把關，避免經貿往來的風險，例如有資安風險的海康威視，開放中資炒作房地產等涉及國安敏感的產業。

連日來外界不斷起鬨、喊著要團購「茶葉」，黃捷強調，母親不是貿易商、沒有在賣茶葉，從事的是「行銷顧問」，擬訂行銷企劃，協助各家臺灣公司將產品銷售到世界各地，中國市場只是其中一部分。

黃捷認為，詹江村的指控是斷章取義，或許是她對市政嚴格的監督、把關，阻礙了某些人的政治利益，也可能是因為聲援香港、譴責中共，觸怒了相關人士，所以外界才不斷針對她或她的家人。她強調，不會屈服，會繼續堅守崗位，做好議員監督市政的本分，並持續關注、聲援香港，也持續譴責中國壓迫香港以及併吞臺灣的意圖。

(中時 )