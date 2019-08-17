中視《飢餓遊戲》濟州島特輯充滿粉紅泡泡，先是許孟哲和趙孟姿「雙孟相護」，18日播出換孫協志、夏宇童接棒，「童志CP」甜蜜放閃，同集來賓李佩甄、NONO、 夢多、夏如芝、成語蕎等都感染浪漫氛圍。節目開錄孫協志就露餡，介紹成語蕎和夏如芝時，脫口叫成「夏宇」，遭眾人猛虧，孫協志連忙解釋「名字太像」。

上個月製作單位出發到韓國濟州島出外景，孫協志和夏宇童就爆出緋聞，如今節目要播，似乎可嗅出端倪，像是製作人公布當集主題是「飢餓CP」時，就遭到主持群懷疑是否刻意，製作人否認後卻又解釋，「是機制先出來才發來賓。」眾人一聽覺得是刻意，而這似乎也默認童志之間是CP無誤。

孫協志（右）、夏宇童（右二）站在一起。（中視提供）

其中一關遊戲是到繡球花之丘，王仁甫的一番話也引人聯想，「繡球花對我們來說就是幸福，結婚的時候才會拿繡球花，在這麼多的繡球花中就覺得好幸福喔。來到這裡的情侶，一定就是會結婚，所以我們就要來創造節目中的最佳CP。」一旁孫協志聽了滿臉燦笑，還接話，「是！是！是！」對於暗示欣然接受。就連分組抽配對CP，王仁甫先是抽出男生代表孫協志，女生部分他又抽出夏宇童，這巧合讓夏宇童嬌喊，「怎麼可能。」孫協志一看當場抓包有動手腳，卻又大方配合，「既然這樣，那就這樣吧。」眾人一聽拍手叫好。

玩遊戲輪到夏宇童丟繡球時，王仁甫和許孟哲刻意放水，要讓孫協志接下這甜蜜的捧花，不料接得賣力卻因下雨腳滑沒成功，等夏宇童二度上場時，忍不住對著孫協志輕聲叮嚀要認真一點，兩人互動充滿粉紅泡泡。因為遊戲機制，配對的CP都要抉擇繼續合作還是分手，當製作人問童志兩人：「有沒有想要分手？」其他人都聽不下去，「怎麼這樣觸人家霉頭。」就在孫協志猶豫時，夏宇童竟直接說出，「分好了啦。」而理由竟是，「我想要跟別人看看。」當場讓孫協志很受傷，兩人之間的真情互動完全成為本集節目一大亮點。精彩的「童志CP」18日晚間8點在中視播出，隔周六晚間8點中天娛樂台重播。

(中時 )