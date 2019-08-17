近來有民調顯示國民黨總統候選人韓國瑜支持度持下滑，已和總統蔡英文呈現死亡交叉。對此，資深媒體人邱明玉表示，她從韓國瑜的民調下滑趨勢，看到二大隱憂。

新媒體「品觀點」今發布2020總統大選最新民調。結果顯示，繼上週蔡英文總統支持度首度超越高雄市長韓國瑜後，目前蔡英文以36.7％的支持度，領先韓國瑜的30.1％，雙方差距達6.6個百分點，已超過誤差範圍。

值得注意的是，「品觀點」在上次8月初發布的民調顯示，蔡、韓首度出現「死亡交叉」，蔡英文首度以36.6％支持度，領先韓國瑜的33.8％，雙方差距2.8個百分點。但這次韓國瑜民調沒有止跌回升，反而是和蔡英文的差距持續擴大。

對此，邱明玉接受《品觀點》的採訪時表示，她從韓國瑜的民調下滑趨勢，看到第一個隱憂就是，蔡英文的民調已經連續兩個禮拜都贏過韓國瑜了，這是要注意的警訊。

邱明玉接著提到第二個隱憂，韓從民調最高的35%支持度一路掉到26%，跟近來韓國瑜負面新聞有關連，要趕緊止住下滑趨勢，不讓民調持續下探，是韓國瑜的首要處理的議題。

(中時電子報)