金門縣服務站主任廖蔚蘭（左）帶領移民官為金大同學林貝諭等人加油打氣。（移民署提供）

移民署金門縣服務站與國立金門大學合作，安排海洋與邊境管理學系同學利用暑假見習與協助民眾臨櫃辦理證件、訪視新住民家庭及參與行動列車下鄉服務。林貝諭3位同學隨同現職移民官全島來去，學到課堂以外的實務經驗，期許自己未來也是移民尖兵的一員。

金大海洋與邊境管理學系成立於2012年，以海巡、移民及海關3大領域的專業學識與技能養成為教學主軸，為該校受矚目的特色學系。畢業生蔣立恩於2016年仍在學期間，就以第2名的優異成績錄取移民4等特考，分發金門國境隊服務至今，一直是學弟、妹學習的好榜樣。

參加暑假實務見習的林貝諭等人表示，她們在金門縣服務站實習過程中，打破對公務機關的刻板印象，發現移民署的學長用心於便民工作，臨櫃受理民眾各項申辦案件外，為方便偏鄉及小金門離島的居民洽公，每月更主動下鄉服務，讓民眾感到既貼心又溫暖，也讓穿上服務站志工背心，跟著服務團隊行動的她們，也感染服務的熱情，希望有一天加入移民署大家庭。

金門縣服務站主任廖蔚蘭表示，移民署透過與學校合作的機會，讓同學在參與公共事務過程中，了解政府的公共政策與公部門的運作模式，有利於同學未來的職涯規劃，公部門也可藉由學生實習的安排，提供一些不同的視角，讓年輕人近距離接觸公共事務，也為公部門帶來新氣象和新能量。

(中時 )