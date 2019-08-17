女星郭靜純2006年嫁給製作人王信貴，婚後育有一雙兒女，郭靜純對於一家4口生活相當低調，不過郭靜純日前在節目《命運好好玩》罕見談到媽媽，她憶起6年前的喪母之痛，郭靜純講到哽咽流淚：「晚上睡覺還是會想到媽媽，心就很酸很痛」。

郭靜純在生兒子前一個月，媽媽突然離世，經歷喪母之痛6年了，郭靜純日前因6歲兒子無心問「你媽媽去天上很久了嗎？你想她嗎？」難過不已，其實，郭靜純從喪母到現在，夜深人靜時還是會想到媽媽，她流淚說：「心就很酸很痛，自己過不去的就是，媽什麼話都沒講就走，也好歹入夢一下」。

直到郭靜純有次整理衣櫃時，發現媽媽的睡衣，郭靜純一聞發現還有媽媽的味道，她趕緊告訴孩子「你沒有看過阿嬤，這就是阿嬤的睡衣，你聞這是阿嬤的味道」，郭靜純害怕衣服的味道不見，還用密封袋保存，她感性說：「思念很難真正放下，不會因為時間或歲月的流逝而消失」。

郭靜純罕見吐喪母之痛（內容從25分43秒處開始）。（影片／取材自命運好好玩 官方頻道Youtube）

(中時電子報)