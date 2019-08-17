鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平、台北市長柯文哲3人原定明天在桃園同框出席活動，被視為合作有望成局，但後來又傳出，郭王2人將不出席，只剩柯文哲獨角戲。柯今被問到三方合作是否破局？柯文哲意味深長地說，長江有時向北、有時向南，但終究向東流，「要思考的是現階段台灣社會需要什麼，如果需要一個東西，那就會出現，如果你要做一件事不是台灣社會現階段需要的，再怎麼用力湊也湊不起來。」

柯文哲指出，自己明天一定會去，行程表已經排進去了，至於郭台銘的行程表又沒給他看，怎麼會知道？就像他自己見誰，也不會跟郭董講。

面對外界好奇，三方合作是否已經破局，尤其郭台銘、王金平陣營不滿柯接受訪問時「自爆」被詢問要不要當副手，甚至還稱此舉是「政治分贓」等語。對此，柯文哲稱，大概過去也沒有彼此合作過，有些東西需要磨合，雙方幕僚需要更多接觸來解決這些問題。

柯文哲解釋，如果是為了台灣好都可以談，他是表達說台灣社會不希望有這種政治分配，不要說政治分贓，應該想目前狀態下怎麼走對台灣比較好，用這種邏輯來思維，後來發現只要大家坐下來，看怎麼做對台灣整體利益、人民最大福祉是比較好的，那就這樣去做，他倒覺得用這種邏輯討論，很多爭議跟摩擦就可以少掉。

柯文哲強調，長江有時向北、有時向南流，但終究向東流，意思就是說，要思考的是現階段台灣社會需要什麼，如果需要一個東西，那就會出現，但如果你要做一件事不是台灣社會現階段需要的，再怎麼用力湊也湊不起來；所以重點是台灣走到這裡，到底有沒有需要一個什麼樣的社會變化，或是政治上新的局面，所以要回去想看看，台灣到底需要什麼，那我們要做的事情是不是符合台灣社會的需要，如果不是，怎麼湊都湊不起來。

由於王金平今受訪時也說合作還沒破局，柯文哲附和說，不管是年齡到一定程度或是做過大事業，或是看透很多生死的人，他的邏輯思維會跟很多一般那種還在現場的政治人物不太一樣，還是那句話，怎麼做對台灣比較好，還是大家比較重要的考量。但他也稱，自己說王是狐狸，其實是因為當天專訪主持人提到王金平像蛇，他就想說怎麼用這種動物比喻？才會說是狐狸，有時候言語之間還是要注意。

至於會不會另外安排時間碰面？柯文哲重申，現在已經進入十倍數時代，民意一夕數變，說時間短是很短，但說長也夠長，順其自然是蠻重要的態度，比較重要還是要思考台灣社會現階段需要什麼，我們做的是不是能夠符合需要，如果不是的話，怎麼湊也湊不起來。

(中時 )