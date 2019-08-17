台鐵局因應中秋疏運旅客需求，自9月12日至16日，全線加開各級列車總計159班，其中包含東部地區9月13日至15日加開樹林－花蓮復興號6班，並提供北宜100元、北花200元優惠票價，以及12日、14日連假離峰時段，加開樹林往返台東7折紅眼列車。

台鐵局表示，中秋假期車票自8月29日0時起，開放網路及電話語音訂票，相關加開列車車次、時刻，即日起於台鐵網站（http：／／www.railway.gov.tw）及各車站時刻公告。

此外，為加強疏運旅客，9月12日至16日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

台鐵指出，9月12日至15日東線4班實名制自強號班次，於8月30日0時起開放2019年8月1日前設籍於花蓮縣、台東縣的現住人口，以及國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。

(中時 )