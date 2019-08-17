洋基昨役採用全牛棚應戰，被印地安人痛打19分，最後兩局還是由一壘手福特(Mike Ford)登板投完的。雖然福特覺得客串投球很好玩，但總教練波恩(Aaron Boone)完全笑不出來，他甚至不反對大聯盟加入「扣倒」規則，也就是仿照業餘賽，比數差距太大時提前結束比賽。儘管被扣倒可能很屈辱，不過教練更擔心有人在垃圾時間出意外。

前一次被紅襪打19分時，洋基也叫捕手羅麥(Austin Romine)上去投球，與其這樣不如允許球隊放棄比賽。波恩說：「這對大家都有好處。讓野手登板投球一點都不有趣，看自己的球隊站著挨揍更是非常痛苦，我當時提心吊膽深怕有人受傷。」

波恩認為勝負底定時雙方都是在浪費時間，白白消耗牛棚投手的用球數，畢竟例行賽最重要的就是投手調度。明年大聯盟就要廢除9月的擴軍制度(原本可以帶40位球員縮減為28位)，人力就更寶貴了。球迷可能也不介意提前結束，洋基主場當晚在第8局已跑掉一堆觀眾。

印地安人7局打完14比4領先，波恩表示「當你打這麼多分總該有些獎勵吧。」如果可以提前結束，領先一方也比較願意多打幾分灌爆對手了。話雖如此，真正浪費時間的其實是沒完沒了的延長賽，還不如考慮在例行賽加入和局制度，目前大聯盟只有天候與不可抗力才會出現和局。

(中時電子報)