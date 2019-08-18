中山警分局官警包庇色情業者弊案，涉案的黃榮賢、莊琦良2名員警，被羈押7個多月後，聲請交保，台北地院裁准黃、莊2人各以40萬、80萬元交保，須每周3次向住處轄區派出所報到，且不得與本案其他被告或共犯有接觸往來。

此案起源於2017年7月，檢調查獲北市中山區「立邦酒店」涉嫌勾結人蛇集團，自2005年開始，媒介大陸及東南亞的女子來台賣淫；經清查酒店帳冊後發現業者巫蕙玲等人，竟涉嫌自2004年7月至2017年7月18日，按月行賄中山分局中山一派出所「21區」管區警員4萬元，三節還加倍至8萬元，每年行賄約60萬元，13年來共行賄780萬元；去年7月檢方起訴巫蕙玲、前中山一派出所所長林崇成等10餘人。

今年1月初，檢調再查出，曾任中山分局中山一派出所所長的松山分局防治組長劉昌祺、楊文振及員警曾紀勳、黃榮賢、莊琦良5人，涉月向色情酒店業者「立邦酒店」收賄、包庇，訊後聲押黃、莊2人，1月31日起訴劉昌祺等5名官警，以及酒店業者李政忠等人。

黃、莊2人日前聲請交保，台北地院審酌因檢辯雙方聲請傳喚之證人，已交互詰問及聲請調查證據完畢，已無羈押必要，裁准黃、莊2人各以40萬、80萬元交保，2人須每周3次向住處轄區派出所報到，且禁止2人與本案其他被告或共犯有接觸往來。

(中時 )