台北市長柯文哲日前透露，旺旺中時媒體集團原本支持他，後來因為他不聽話，不願意講蔡衍明董事長要他說的話，旺中轉而支持高雄市長韓國瑜，甚至從韓的口中就可以聽到蔡衍明要他說的那些話。但柯文哲作出這番指控後，遲遲不願說明究竟是「哪句話」，甚至顧左右而言他稱「紅媒標籤又不是我貼的」；直到今天，柯終於鬆口，其實是蔡衍明提出的「無色覺醒十大主張」。

本周以來面對媒體追問蔡衍明究竟要他說哪句話，柯文哲一開始先是表示他不喜歡紅媒，但也不喜歡綠媒啊，這也是台灣媒體界要思考，媒體變成政黨公關公司，不是好現象，隔一天又說「蔡衍明自己都記不清楚了，我也記不清楚了」；昨天又對中天記者說，「你們作為紅媒不是我貼標籤的，阿你喜歡我就每天貼你，阿是我給你貼的嗎？全國認證的嘛！」

柯文哲今又被問到這件事，一開始依然想打模糊仗，反問提問的記者「你（發問）有沒有獎金？有獎金我才跟妳講！」記者反駁「我沒有，這跟我有沒有獎金有什麼關係？」柯文哲才說，好啦好啦，你擺最後一題，其他先問完。

最後柯文哲才說，其實就是你們那旺董的無色覺醒十大主張嘛，差不多就是那些東西啦！

無色覺醒十大主張是去年九合一選前蔡衍明拋出的想法。事實上，台灣政黨黨員人數只占選民總數6％，其餘都為無黨籍，但台灣政治長期以來被藍綠政黨綁架，使經濟、兩岸、國際都陷入僵局，旺中希望藉著拋出這些主張，希望激發新一波民主改革。十大主張包括取消兩岸交流各種障礙、屏棄政黨惡鬥、全力拚經濟等。

郭柯王未破局？社會變化大 需要的時候就會出現！(03:33處提及)

(中時 )