台灣財經名嘴黃世聰，日前在節目上稱“大陸人吃不起榨菜”，引發大陸網友熱議及嘲諷。近日，大陸烏江涪陵榨菜公司安排寄送榨菜給黃世聰，也有網友表示要給他郵寄。黃世聰16日發文表示已經收到了兩箱榨菜，並說「想到如此貴重的禮物到手，心情無限激動」，他表示希望大家別像他一樣念錯字，多多了解中國大陸的風俗民情，也直言經過此事件自己算是「上了一課」。

重慶涪陵榨菜是大陸著名的榨菜，黃世聰日前在電視節目上將涪(音福)誤念成「陪」，還說大陸民眾吃不起榨菜，此段影片在大陸網上瘋傳，遭大陸網友嘲笑名嘴的無知。還有網友表示要寄榨菜給黃世聰。

黃世聰17日在臉書上分享影片及照片，表示已經收到兩箱榨菜，「想到如此貴重的禮物到手，心情無限激動」，他說身旁的朋友這段時間，都很想吃這款榨菜。

他表示，希望大家別像他一樣念錯字，也希望藉由吃榨菜，多多了解中國大陸的風俗民情，並感謝所有網友對他的指教，「給我上了一課，感謝大家」。

(旺報 )