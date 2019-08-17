日本NHK報導，日本2戰戰敗投降後，東京審判中決定不廢除日本皇室，但是昭和天皇曾多次提及想退位的念頭，他向當時首任宮內廳長官田島道治透露，「日本國民若希望我退位，我會毫不猶豫的（退位）」。

田島依據戰後制定的日本憲法成為主管日本皇室事務的首任宮內廳長官，他也是宮內廳的前身「宮內府」的首長。

田島在1948起的5年半期間寫下的《拜謁記》，記錄了他在任內與昭和天皇對話的詳細內容，對話共超過600次，總計逾300小時。

日本大學日本近現代史教授古川隆久分析指出，「（昭和天皇）非常在意皇室是否能受到日本國民的認可。可看出，他認為皇室的存續，國民的想法乃決定性的重要。」

有關昭和天皇退位與否的問題，過去的研究全都指出，1948年11月東京審判判決時，昭和天皇曾寫信給聯軍統帥麥克阿瑟，傳達他不退位、想繼續當天皇的想法。

然而《拜謁記》中記載，判決後1年的1949年12月，昭和天皇向田島表示，「締結談和條約時、或傳出退位等議論時，如果各種局勢允許的話，我可以考慮退位或讓位等」。他還考慮讓當時的皇太子（現在的上皇）明仁早日出國。

舊金山和平條約簽署的隔月、1951年8月，昭和天皇表示，退位反而輕鬆。《拜謁記》中記載，「有各種負責（戰敗責任）的作法，退位的負責法對我而言，可以只過喜歡過的生活，反而輕鬆。」

在那4個月後，昭和天皇還說：「日本國民若希望我退位，我會毫不猶豫的（退位）」。

古川教授指出，想退位應該是昭和天皇的真實想法。

(中時 )