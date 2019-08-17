網友留言。（圖片翻拍自李四川後援會臉書）

韓國瑜競選總部16日晚間表示，對於名嘴黃光芹、前立委賴坤成多次汙衊國民黨總統參選人韓國瑜發表毫無事實憑據的言論，除了提出最強烈的抗議，也決定正式委託律師提告妨害名譽。對此，黃光芹立即在臉書回應：「太棒了！」。但韓粉也表示，黃的回應太棒了！這是首次贊同黃光芹的話，黃被告「真是太棒了」！

韓國瑜自從正式被國民黨提名後，外界抹黑變本加厲，更對韓進行人格毀滅戰，黑韓產業鏈愈發蓬勃。韓國瑜競選總部16日晚間表示，將對名嘴黃光芹、前立委賴坤成多次在大眾媒體及公開場合發表毫無事實憑據的言論汙衊韓，決定正式委託律師提告妨害名譽。

對此，網友於粉專《李四川後援會》臉書上表示，韓國瑜市長終於對黃光芹女士提告，黃女士表示太棒了！這是我首次認同黄女士的説法，真的是太棒了。黄女士臉書説「他(韓市長)不敢告陳宏昌、不敢告楊秋興，既然框我和賴坤成出場，那我只好被他上了」。我不知道韓市長會不會提告陳、楊，但黄女士身為資深媒體人竟以《那我只好被他上了》的雙關用語來形容韓市長對她的提告，令他作嘔。

該網友更指出，黄女士不斷的在臉書上與政論節目中指控韓市長的諸多不是與種種弊端，且一再的表示歡迎韓市長提告，但怎會在韓市長真的對其提告後，卻又示弱的説手中現有證據無法讓韓市長一刀斃命？希望這場訴訟官司最後能夠辨明到底誰是誰非？千萬別以和解收場。

(中時電子報)