國民黨主席吳敦義與鴻海前董事長郭台銘近日會面有望，至於兩人見面要談些什麼，吳敦義今天上午至南化水庫視察時表示，「團結，促成團結是我的目標」。

吳敦義說，到底能不能達成現在還不能確定，但曾請郝龍斌跟郭問候溝通，結果會如何？我也不能現在就確定，只能抱這樣的希望。至於與郭台銘會面時間訂在何時，吳敦義說，由於雙方都很忙，總要約個適當時間。

由於外界傳郭瑜心結深，吳敦義說，「我看也沒有什麼恩怨，就是希望為國家做事」，黨的初選有好幾位參加，張亞中教授也是其中之一，初選結束後還寫了一篇很長的文章，說他以台大政治系教授經驗來看，中國國民黨這次辦總統初選的過程，是非常公正公開公平的。

至於總統初選方式，吳敦義說，為何沒有黨員參與，用全民調方式，那是常會決議，大家既然都同意用全民調方式，的確沒有讓黨籍黨員參與投票，有些人認為不夠圓滿，但當時決定就是這樣。

最近韓國瑜身陷麻將和罷韓風波，吳敦義也說，略為了解媒體有刊登的事情，但現階段不方便插手，沒有理由。放假期間家庭娛樂，並不是真正賭博，也許跟所謂一般賭麻將會有一些不同，可能是度假時候都是至親好友拿這當娛樂，很難評論這樣的事情。

對於前立法院長王金平頻頻表態要參選到底，吳敦義強調，「團結是我們唯一的期待，如果有不夠團結的情況，當然會擔心，會繼續努力。」

(中時 )