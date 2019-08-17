康橋中學童軍團身穿原住民、客家、閩南服飾，賣力地跳起傳統舞蹈。（吳亮賢翻攝）

第24屆世界童軍大露營日前在美國西維吉尼亞州盛大展開。（吳亮賢翻攝）

第24屆世界童軍大露營日前在美國西維吉尼亞州盛大展開，共有來自160個國家、近4萬名童軍共襄盛舉，其中我國代表團出動600人，去年剛成立的林口康橋童軍團也參與其中，現場表演代表台灣文化的客家、閩南、原民傳統舞蹈，讓世界看見台灣。

世界童軍大露營每4年舉辦一次，至今已近百年歷史，是國際間的童軍盛典，參加者以14歲到18歲的青年為主，今年由美國、加拿大、墨西哥共同舉辦，為期12天。

康橋國際學校指出，林口校區童軍團去年剛成立，從籌劃、訓練到出團歷時半年時間，十分榮幸能加入中華民國童軍代表團，與各國童軍伙伴交流。

今年大會主題為「UNLOCK A NEW WORLD」，營地裡有全球最長8.7公里的滑索道，及全球最高38.4公尺的樹屋，並設有多項營地挑戰關卡，藉此培養童軍獨立自主的生活技能。

學生黃暐甯說，這次活動就如同踏入世界地球村，能與不同國家的童軍互動交流，是十分難得的體驗，而每個關卡都是團隊合作成果。

林口康橋童軍團長呂岡侃表示，從童軍教育學習領袖風範、團隊精神，也與108課綱裡的核心素養「多元文化與國際理解」相輔相成，學習「帶得走」的能力。

康橋國際學校表示，在國家文化日活動中，學生們穿上客家、閩南和原住民傳統服飾，隨著音樂熱情跳舞，全場氣氛可說「嗨」到最高點，讓世界看到獨特的台灣文化。

此外，孩子們也準備了台灣特色小吃青草茶、薑茶與仙楂餅，令各國童軍夥伴體驗正港「台灣味」，可說廣受好評，達成另類的國民外交。

(中時 )