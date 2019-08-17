行政院副院長陳其邁17日南下高雄，出席台灣人工智慧學校「南部智慧醫療專班」開學典禮，面對媒體問及高雄市長說如果一級開設，就會坐鎮防災不跑選舉，陳表示，市民最關心是需要市長時，是不是能夠找到市長，否則有市長跟沒市長都一樣，市長的工作到底是什麼，就變成很奇怪的事情。

陳其邁指出，一早就致電給甲仙的里長，以山區雨勢狀況，甲仙地區早上雨勢不大，但因連日豪大雨，上游、尤其是在山區及野溪，水量都已經吸水吸得非常多、非常飽和；中央也針對很多的土石流潛勢區發布紅、黃色警報，還是要提醒山區民眾特別注意。

陳說，高雄市二級開設，開設到底是幾級，當然是由地方政府相關的應變指揮中心來做決定，畢竟很多重要的決策，還是必須經由市長決定，才來做很快速的處理，市民有需要時，市長一定要在，這是天經地義的事，也是市民最起碼的要求。

媒體追問批公文議題最近在政壇很夯，陳指出，「行政院是8點半開晨會，蘇院長的公文比一個人還高，且經過院長的公文會先經過我這邊，所以我批的公文跟院長一樣，每天批公文、跑行程、開會是我們每天的SOP，我們的日常。」

陳說，常常是透早七早八早就出門，晚上幾乎都超時工作才回家，所以在行政院的工作很操，而且有時候做得跟狗一樣，回到家裡就躺著，這也沒辦法，「很辛苦的工作，不過要感謝大家給我們機會為民服務。」

另針對韓國瑜最近都有被抹黑，韓也提出說要告黃光芹與賴坤成，但楊秋興目前他還沒有要提告？陳說，尊重韓市長，大家對他的質疑，他應該要說明清楚，這是韓市長在司法上的看法與他採取的行動，「我沒有什麼評論。」

(中時 )