前立委陳清寶出示收據。(圖/陳清寶提供)

高雄市長韓國瑜遭黑在競選市長期間，使用政治獻金買酒，韓國瑜競選辦公室日前澄清說是金門陳先生捐贈的。對此，前立委陳清寶今表示，他就是金門陳先生，他當時是看到韓選情低迷，而花4萬多元，送韓10箱金門高粱酒，箱子上還貼著「運送金門水幫您加油啦」。

陳清寶今表示，這兩天看到韓國瑜被黑在競選高雄市長期間，用政治獻金買酒後，不少鄉親頻詢問，金門陳先生是誰，也有友人問他，他本來不想講，但他最痛恨、最討厭的是選舉到就有人亂講話，就政治抹黑，所以把資料寄給電視名嘴文山伯。

他說，去年這個時候，韓國瑜選情最低迷，沒有人看好，他與朋友聊天時，就想寄點東西給韓打氣，他委託他在金門開土產店的學生協助，寄出10箱、120瓶金門高粱酒，約花了4萬多元。

陳清寶指出，他都把金門高粱稱為金門水，所以寄出去時，每箱都貼了字條，上面寫著「國瑜兄:遠方的老朋友運送金門水幫您加油啦！預祝勝利成功、高票當選！陳清寶敬上」。

陳強調，民主政治選對人很重要，這不只個人榮辱，還關係國家未來，子孫幸福，他去年看到韓選情低迷，很單純的就是想雪中送碳，現韓選總統，民調雖下滑，但只要藍軍不分裂，還是會上來的。

(中時電子報)