台北市長柯文哲自爆鴻海集團創辦人郭台銘，向自己開出「副總統兼閣揆」條件，邀約搭檔問鼎2020；又自爆沒很想選總統，但看不下去藍綠候選人水準，所以可能要回新竹城隍廟擲筊。言論雖遭郭核心幕僚劉宥彤否認，仍引熱議。前立委鄭麗文直言，柯這一切的劇情，都是「演的啦！」目的是壯聲勢、抬行情，如現代空城計。

柯文哲接受專訪時，透露郭台銘希望「郭柯配」，提出讓他「副總統兼閣揆」的條件，並表示只做一任，但遭自己否決，因想起李登輝跟林洋港的故事，有些人搞不好做了3年很爽，想繼續幹下去。柯還表示，自己不是很想選總統，但看到藍綠候選人，讓他直呼：「天哪！國家怎麼辦？」沒想到郭願意出來選，他想說：「太好了，小弟拜託你選！」但若郭不選，他就要回家長考，還要回新竹城隍廟擲筊。

對此，鄭麗文在政論節目直言，柯文哲自己想選總統又怕得要死，因為知道就算「三腳督」自己也不見得能贏，更何況郭台銘也來選，所以千方百計想問出郭到底選不選；覺得郭可能選，他就組黨想說「進可攻退可守」，好讓人家覺得2020他也是個關鍵力量。

鄭麗文痛批，說「郭王柯」根本是抬高了柯文哲！因為一切的劇情、放話，通通都是柯在講，郭台銘至今根本沒有公開露面、講過任何政治訊息，他的幕僚也是被動回應，王金平那看來也尚未做決定。所以柯壓力很大，所以一直在主導新聞，至今一切劇情都是他在講的，一下說3個幕僚要見面，有見面嗎？一切說3人法會要見面，有見面嗎？都沒有！

鄭麗文斷言，柯文哲目的就在自抬身價，因為他自己有壓力，同時他也在逼郭台銘表態。所謂的「擲筊」，代表柯對自己參選真的拿不定主意，可見自己也是很沒信心的。因此現在柯的動作，就是在唱空城計，後面根本是空的，然後在前面演得一副擁有千軍萬馬、行情很好。

(中時電子報)