跟林書豪一樣還在等待NBA新合約來臨的「甜瓜」安森尼，如今終於出現一線曙光了嗎？根據《SI》記者曼尼克斯17日報導，湖人仍然是最有機會簽下甜瓜的NBA球隊，前提是他的好友「小皇帝」詹姆斯願意開口跟湖人高層施壓。

詹姆斯去年就曾公開表示，自己很希望能跟安森尼同隊打球，但當時湖人高層並未理會，畢竟熟悉詹皇個性的美國媒體都知道，詹皇從來不會直接插手管理階層事務，也不可能明確說出想要交易或招募到誰，也讓甜瓜加盟湖人陷入僵局。

「反正湖人簽約都是短期合約，安森尼就在那邊等著，大家也都明白詹姆斯在湖人管理階層擁有多大的影響力，」曼尼克斯表示，「如果詹姆斯真的開口要求湖人給予安森尼一份短約，安森尼加盟湖人根本沒有問題。」

曼尼克斯也點出安森尼仍然乏人問津的主因，「儘管安森尼心態逐漸變得正面，但他就算變成綠葉球員，也不能單純只當一個得分手，而是必須嘗試打無球，且努力防守搶籃板，他還沒證明自己可以做到這些，才讓各隊產生遲疑。」

(中時電子報)