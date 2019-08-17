買過市售的餅乾或洋芋片都知道，看似很大包打開分量卻很少，因此網友常虧是「買波卡送空氣」，甚至「買空氣送樂事」，但在爆料公社有網友分享更狂的經驗，他指出為中元普渡祭祀用買的海苔，包裝完好無缺，裡面的海苔連屑屑都沒有，自嘲「原來普度真的會有好兄弟來吃」

網友笑稱買到空氣送乾燥包。(圖/爆料公社)

原PO貼出照片顯示，買來的海苔包裝完整無缺，可是裡面的海苔無翼而飛，無開過痕跡。網友紛紛在文章下留言，答案讓人會心一笑。

「你買到空氣送乾燥包？」

「不錯阿，好兄弟吃的很乾淨阿」

「請配眼鏡再去買東西」

「廠商表示一個願打一個願挨，包裝透明，沒有欺騙」

「空氣 包鬼」

「這比谷關空氣更高級！值得收藏啊」

「上面有寫啊，未附海苔，四個字」

網友表示，很明顯應該是瑕疵品，眼鏡該換了，買的時候沒發現也太粗心，也有網友建議原PO去買樂透，說不定好兄弟會好好感謝他貢獻的海苔。

(中時電子報)