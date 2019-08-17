國民黨2020總統提名人、高雄市長韓國瑜自7月中通過國民黨總統初選提名後，各方爆料、嗆聲不斷，讓韓國瑜既要處理市政，要忙組國政顧問團處理國政議題，更得疲於回應外界抨擊。對此，屢次批評韓國瑜的資深媒體人黃創夏稱「諸葛亮永遠教不會阿斗，愛因斯坦無法和猴子討論相對論」。網友就此留言稱，「郭董怕了」、「菇寮著火沒救了」。

據悉，韓國瑜的國政顧問團將在今天公布，共分20組類別，由行政院前院長張善政擔任總召集人，前副院長杜紫軍擔任副總召集人。20個組類分別為：兩岸、外交、憲政司法、廉能政府、「警政治安+毒品防制」、「國土規劃+建設+防災」、勞工政策、文化、國防、經濟產業、財政金融、農業、科技與數位、能源、「青年+創新創業政策」、交通觀光、環保與生態、醫療與長照、社會福利、教育等，並在每一組各設一名召集人。

黃創夏今在臉書表示，「諸葛亮永遠教不會阿斗，愛因斯坦無法和猴子討論相對論！」，他痛批「國政顧問團」？口號漂亮罷了。

網友對於他的批評看法兩極，有網友直言稱，「大陸下最後通牒，果凍可能怕了，可能不會出來選了，可不是開玩笑的」、「牛牽到北京還是牛，菇寮著火了沒救了」。

但也有網友暗諷韓「拿草包與阿斗相比、是否嚴重羞辱阿斗？」、「看幾本武俠小説，就能建設台灣了嗎？」。

網友在資深媒體人黃創夏臉書留言。(圖/截自黃創夏臉書)

(中時電子報)