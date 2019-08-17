蔡總統17日上午到台中工業區，參訪全球最大的水上摩托車螺旋槳製造廠「般若科技」。（盧金足攝）

香港因《逃犯條例》修訂引發示威浪潮，蔡英文總統17日證實，總統府國安會組成專案小組監看香港的情勢發展，關切對台灣的影響，也備妥因應措施，香港情勢發展已經讓全世界很多國家都表達關切，希望香港人所期待的自由民主可以落實在香港。此外，對美方軍購案，她強調錢都會花在刀口上，持續增加國防能量，確保台海和平與穩定。

蔡總統今日上午到台中工業區，參訪全球最大的水上摩托車螺旋槳製造廠「般若科技」後受訪指出，國安會針對香港情勢成立專案小組，監看香港的情勢發展，香港情勢的發展，讓全世界很多國家都表達關切，希望香港人所期待的自由民主可以落實在香港。

香港反送中示威延燒，蔡總統強調，我們也會持續注意，香港情勢的發展對我們台灣的影響，也備妥因應措施，這段期間以來，確實國際情勢是比較複雜，所以國安高層會議也都經常性的召開。

針對美國官員已同意出售F16-V戰機給台灣，這是1992年以來，美方對台首宗戰機軍售案，對於台灣來講，在美台關係又更進一步發展，會不會這軍購案也激怒中國？

蔡總統說，非常高興，也非常感謝美國行政部門對於我們購買六十六架F十六的軍購案，採取正面態度，通知國會，也希望在完成程序之後，能夠正式的通知我們這項軍購。

她表示，這項軍購體現出來的是美國的行政部門與國會部門依據《台灣關係法》，讓台灣有足夠自我防衛的能力，將會一定程度提升我們空軍戰力，提升整體國防。

「我們國防能量的提升，是為了和平！」蔡總統強調，只有在我們有足夠的自我防衛能量情況下，才能保證這個和平會持續下去。

蔡總統進一步說明，軍購都是為了我們國防的需求，我們對國防資源運用都非常的謹慎，錢都會花在刀口上，會把這個資源做最好配置，讓國防能量持續增加，來確保台海和平和穩定，與區域的和平穩定。

(中時 )