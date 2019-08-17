大陸31個省份上半年的GDP數據，17日全部正式公佈。在GDP總量方面，廣東上半年GDP首超5萬億(人民幣，下同)，穩坐第一。江蘇、山東分列二、三位。在GDP增速方面，16省份上半年GDP增​​速超過全國，雲南以9.2％增速排名第一，吉林以2％增速排最後。

中新網報導，從經濟總量來看，全國前三強廣東、江蘇、山東繼續穩坐前段班，廣東上半年GDP總量為50501.17億元，江蘇省上半年GDP總量為48582.66億元，山東上半年GDP總量為41823.31億元。

其中，廣東省上半年GDP首次突破5萬億元，是上半年“5萬億GDP俱樂部”的唯一成員，雄踞榜首。照此趨勢，廣東省全年GDP有望首次突破10萬億大關。

江蘇、山東是上半年「4萬億GDP俱樂部」的僅有的兩個成員。第四名浙江省上半年GDP總量為28256.33億元。

從前三強的GDP增速來看，廣東、江蘇上半年GDP增​​速同為6.5％，高於全國6.3％的增速；而山東上半年GDP增​​速為5.4％，低於全國GDP增速。

前三強的GDP總量之間的差距也在拉大。江蘇省2018年上半年GDP跟廣東相差1400多億元，今年上半年差距擴大到1900多億元；山東2018年上半年GDP跟江蘇相差5200多億元，今年上半年差距擴大到6700多億元。

從經濟增速來看，大陸國家統計局數據顯示，初步核算，上半年GDP同比增長6.3％。分季度看，一季度同比增長6.4％，二季度增長6.2％。

在31個省份中，16省份上半年GDP增​​速高於全國增速，這16個省份包括雲南、西藏、貴州、江西、福建、湖北、安徽、四川、河南、湖南、山西、浙江、河北、廣東、江蘇、寧夏。

其中，雲南上半年GDP增​​速為9.2％，居全國第一位；而貴州以9.0％的增速位列第二名。

經濟數據排名公布，幾家歡樂幾家愁，吉林上半年GDP增​​速為2％，排名末位，較一季度2.4％的增速繼續有所回落。面對經濟穩增長壓力，7月30日，吉林省曾召開2019年省政府重點工作交流第一次會議，指出穩增長工作已經進入「背水一戰、絕地反擊、決戰決勝的衝刺階段」。

(旺報 )