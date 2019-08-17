地牛翻身！中央氣象局表示，今11點20分，在花蓮縣政府南偏西方 28.8 公里，位於花蓮縣豐濱鄉，發生芮氏規模3.3地震，地震深度7.4公里，花蓮縣地區最大震度 5 級:磯崎5級、水璉3級、西林2級、銅門1級。
這個地區最近地震頻率頗高，本月至今已發生9起，規模大都在2到4，最大4.5、最小2.8，但大都是淺層地震，距離最近的磯崎，震度可達到4、5級，相當有感。
(中時電子報)
地牛翻身！中央氣象局表示，今11點20分，在花蓮縣政府南偏西方 28.8 公里，位於花蓮縣豐濱鄉，發生芮氏規模3.3地震，地震深度7.4公里，花蓮縣地區最大震度 5 級:磯崎5級、水璉3級、西林2級、銅門1級。
這個地區最近地震頻率頗高，本月至今已發生9起，規模大都在2到4，最大4.5、最小2.8，但大都是淺層地震，距離最近的磯崎，震度可達到4、5級，相當有感。
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