前高雄縣長楊秋興日前指高雄市長韓國瑜還有更大的未爆彈，這顆未爆彈就是觀光局長潘恒旭，對此潘昨在臉書嗆楊，邀約「一起到佛光山一起發誓跟對帳對質」，17日再度發文酸楊「背骨仔」，還爆料楊正爭取進入某新政黨不分區立委名單。

潘以從政莫當楊秋興、一是背骨又噁心，寫道「網路谷歌楊秋興，第一個跳出背骨仔三個字在眼前，因為跟楊前縣長交過手，我必須說背骨仔三個字形容楊剛好而已。我跟楊秋興根本沒見過面，只通過二次電話跟二次簡訊，他就可以指控我是紅衛兵跟潑髒水說旭創意洗錢，這樣口不擇言、充滿恨意、胡亂射箭、意圖未遂就翻臉如翻書抓狂亂咬的政客言行令我感到噁心想吐。」

潘還說，據傳楊前縣長離開國民黨後，正爭取進入某新政黨不分區立委名單，其實不用這麼麻煩，您就自創「背骨黨」自任黨主席，可以千秋萬世，直到永遠！潘最後還標註背骨黨，黨主席楊秋興、秘書長敖博勝。

國民黨中常會日前通過「禁止抹黑韓國瑜條例」，前高雄縣長、國民黨中評委楊秋興因此遭到開除黨籍，不只楊秋興，黨代表敖博勝也因在節目中批評韓而被開除黨籍。但他們紛紛痛批國民黨成了一言堂、藍色恐怖，「國民黨將因為韓國瑜將邁向萬劫不復之地」。

(中時 )