◎雲林海洋音樂祭 三條崙登場

雲林縣4、5、6年級生的「三條崙海水浴場」回來了！雲林縣府今年首度舉辦「雲林海洋音樂祭」，地點就在被遺忘多年的三條崙海水浴場，17、18日迎接各地民眾到場享受乾淨的沙灘與音樂。

◎腳踩七星步 澎湖力推踏涼傘

涼傘是神明起駕前的重要儀杖，澎湖縣推廣百年傳藝踏涼傘藝術扎根計畫，連續3年獲得文化部力挺，號召全縣學童加入行列，連日趁著觀光旺季快閃街頭演出，再創澎湖涼傘文化新風華。

◎鐵牛車放送 來去大林梅山漫遊

嘉義縣政府文化觀光局鎖定大林鎮和梅山鄉，推出團體及自由行限量體驗遊程，欲透過感官的多重感受，形塑經典小鎮的旅遊深度和厚度，縣長翁章梁15日指大林、梅山兩地累積許多文化資產和特色小吃，文觀局這次是跳脫地方視野規畫遊程，歡迎大家來嘉體驗慢城生活。

◎貢寮海祭10強樂團 8月31日PK

新北市貢寮國際海洋音樂祭8月30日至9月1日於貢寮福隆海水浴場熱力開唱，新北市觀旅局14日公布「海洋獨立音樂大賞」決賽10強樂團，將於8月31日一決高下，此外，活動當天更首次邀請10位知名DJ，打造搖滾幻音天堂，炒熱賽事氛圍。

◎海灣自行車漫旅 騎進花東縱谷

「2019 East of Taiwan海灣自行車漫旅」即日起登場！推出親子共騎、身心障礙人士或競速騎士適宜的路線，還可抽旅英藝術家優席夫紀念車衣和POLO衫，邀請國內外熱愛自行車玩家、大小朋友慢騎風光明媚的東台灣。

◎濱海奇基線 暢遊13人氣景點

基隆台灣好行「濱海奇基線」串聯基隆13處人氣景點，暑假結合小鎮慢遊、山海青春行及濱海想樂趣等3種一日遊主題套票，包括乘車券、門票及伴手禮等，還享套票6折優惠，每日行駛外木山、碧砂漁港、海科館到潮境公園，將周邊美景一網打盡，滿足各種遊客遊程需求。

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(中時電子報)