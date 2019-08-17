One Asia Foundation 2019年會，8月4至7日在韓國首爾召開，與會貴賓有前聯合國潘基文秘書長、韓國教育部長徐南洙、首爾市長朴元淳，日本前首相鳩山由紀夫、印尼Sunaryo KARTADINATA特命全權大使及主辦校，建國大學閔相基校長等人，文化大學校長徐興慶應大會邀請，代表與會學者致詞。（徐興慶提供）

就任中國文化大學校長8個月的徐興慶教授，曾任台灣大學日本語文學系主任、日本語文學研究所所長以及台大人文社會高等研究院特約研究員兼「日本及韓國研究平台」執行長，並於2014年2月創設台灣大學日本研究中心，長年致力「國際日本研究」及建構台灣「東亞學研究」的發展與策略，倡議區域研究在臺灣發展的必要性，推展國際共同研究、培育年輕研究學者，已有相當的成效。

1.推動「東亞日本研究者協議會」的國際合作

徐興慶表示，有感於國內的日本研究，過於偏向日本語文教育的發展，且無整合型的研究機構與東亞各國的研究機構相互連結，難以落實國際學術交流及相互理解的目標。即於2016年12月，與韓國首爾大學，漢陽大學、日本國際日本文化研究中心、北京外國語大學等五個日本研究機構，在韓國仁川共同成立「東亞日本研究者協議会」(East Asian Consortium of Japanese Studies, EACJS)，第一年的論壇即吸引日本、大陸、韓國及台灣，超過350名學者報名參加。

徐興慶提到，而在之後，2017年10月在天津南開大學、2018年10月在日本國際日本文化研究中心分別招開年會，都有超過380位學者與會，朝著研究機構與研究人員相互連結、理解與共存的發展方向邁進。

2019年的年會與論壇輪到台灣主辦，由台灣大學日本研究中心接辦、日本國際交流基金會(The Japan Foundation)贊助，台灣相關學術研究機構及全國各學會、台日企業團體協辦，徐校長擔任大會執行委員長，與台大林立萍主任共同籌組20餘人的籌備委員會，積極推動11月1-3日的第四屆協議會論壇，目前已有430位學者報名參加。

「東亞日本研究者協議會」主要目的在於(1)從東亞視域思考如何提升日本研究的能量，(2)培育年輕的研究人才，(3)脫離自國中心主義，以多元的觀點發展日本研究，(4)藉由日本研究，促進東亞的安定與和平。換言之，希望研究者在追求自己國家利益的同時能對其他國家做客觀與理性的理解，進而對東亞的安定與融合有所貢獻。因此，東亞的日本研究學者，齊聚一堂，認真討論，取得共識，倡議和平是相當重要的基礎教育工作。

徐興慶認為，東亞各國學者有實質性的交往，始於1990年代，但彼此之間因政治上的對立及過去歷史與戰爭等複雜問題，阻礙了「越境」的國際共同研究與學術交流的進展。有鑑於此，徐校長與其他四位發起人取得共識，未來「東亞日本研究者協議會」持續發展到千人的規模之後，即將設立「東亞日本研究學會」，與北美的亞洲學會( Association for Asian Studies)及歐洲日本學會( European Association for Japanese Studies)接軌，擴及於全球性的學術交流、連結與對話，這個目標已獲得東亞各國學者的共鳴。

2.One Asia Foundation 的目標與精神

「亞洲共同體」的概念，早在一百年前即被提出，或許是它實現的可能性不高，並沒有受到多數人的積極推動，之後亞洲還是發生了戰爭與歷史所衍生的諸多不幸與難題，在今日的中日關係、日韓關係及鄰近各國的關係不穩定的情況下，「亞洲共同體」如何可能？還是一個棘手的問題。日本的財團法人One Asia Foundation所標榜的目標與精神，是以如何能實現「亞洲共同體」的理念，跳脫敏感的政治、經濟問題，而從文化、教育的領域來思考「亞洲共同體」如何實現的問題。

One Asia Foundation佐藤洋治理事長表示，要實現「亞洲共同體」必須先消除「自我之牆」、「企業、團體之牆」與「國家、民族之牆」等三個障礙。因此，該財團透過教育的落實，提出理解異文化的重要性與「無戰爭的世界」之和平建言，自2011年至2019年，該財團已經補助世界各國557所大學開設國際講座(台灣有13所大學)，累計受講的學生高達113,099人，獲得高額獎學金的受獎學生人數達到9,602人(每校每年每門課程約23萬元台幣)。

此外，開設這門課程講師的總人數，累計已達13,217人次。透過專業教師的授課，讓各國大學生從多元的角度思考「亞洲共同體」如何可能的問題，以開設講座課程，認真思考遠離戰爭與政治的問題意識，已經獲得世界各國大學教師與大學生熱烈的迴響，持續擴散之中。

3.One Asia Foundation 2019首爾年會

中國文化大學自2018年9月開始執行財團法人「One Asia Foundation」補助國際講座，徐興慶擔任計畫主持人，並開設「亞洲共同體：東亞學的構築與變容」(The Asian Community：The Construction and Transformation of East Asiaology)國際講座，邀請世界各國研究東亞學的知名專家學者來校講學，目的是希望受講學生與專家學者進行雙向討論，深入思考與理解東亞各國的民族、國家、歷史、文化、社會等問題。徐校長也透過文大日本研究中心舉辦了四次全國研究生研習營，獲得「One Asia Foundation」財團的高度肯定。

One Asia Foundation 2019年會，8月4-7日在韓國首爾召開，與會貴賓有前聯合國潘基文秘書長、韓國教育部長徐南洙、首爾市長朴元淳，日本前首相鳩山由紀夫、印尼Sunaryo KARTADINATA特命全權大使及主辦校，建國大學閔相基校長等人，及來自世界32國家，650學者（含約50所大學校長及各校講座的計畫主持人）出席盛會。

徐興慶應大會邀請，代表與會學者致詞表示，文化與教育交流無國界，最容易引起共鳴，感謝One Asia Foundation促成世界各大學的實質交流，其影響力不容忽視，意義非凡，立意更令人敬佩。徐校長在大會中，也以「台灣東亞學研究的建構及發展」為題發表演說，從台灣的「國際日本研究」出發，提及台灣東亞學的發展應以「人文與社會的對話」、「越境的空間與交流」、「培養青年研究者」、「國際共同研究」等方向進行，並介紹文化大學「東亞人文社會科學院」將與東亞11所大學的相關研究機構簽訂學術交流協議，共同推動未來東亞學的發展。

(旺報 )