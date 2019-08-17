面對西班牙嚴密防守，美國隊前鋒哈里生巴恩斯把球外傳。(美聯社)

(12：30更新)面臨眾家球星先後退隊的美國男籃，17日總算迎來首場熱身賽考驗，對手是「鬥牛士」西班牙男籃，美國男籃最後在洛杉磯球迷面前，以90比81擊退西班牙，接下來美國男籃將於24日跟澳洲打熱身賽，積極備戰31日開打的世界盃。

「我們從不在乎外界的噪音，現在只會專注於留在隊上的球員，」肯巴沃克表示，「我們每天都在進步，今天我們展現了水準，對上一支非常出色的球隊表現很棒，期望我們可以繼續前進，繼續變得更加優異。」

美國男籃總教練帕波維奇此役排出肯巴沃克、米契爾、哈里生巴恩斯、米德頓與普朗里的先發陣容，一開賽就靠強大火力拉開差距，加上美國男籃徹底鞏固籃板優勢，讓西班牙完全沒有追上機會，幾乎整場比賽都保持兩位數以上領先。

除了普朗里並未取分，美國男籃其他12位球員都有得分進帳，全隊最高的是爵士射手米契爾13分，米德頓也有12分，肯巴沃克、塔圖兩名塞爾提克球員各有11分。目前帕波維奇決定將在打完澳洲熱身賽後，才會決定12名國手名單。

西班牙則以上季幫助暴龍奪冠的馬克蓋索攻下19分表現最佳，新球季跳槽太陽的「西班牙金童」盧比歐16分、7助攻與5抄截，魯爾11分、6助攻；西班牙在男籃世界盃預賽被分在C組，同組對手包含突尼西亞、波多黎各與伊朗。

(中時電子報)