味全龍17、18日在斗六棒球場舉行開訓典禮，同時宣布新任隊長是前富邦悍將外野手林旺衛，除了想倚重他的經驗之外，更希望他在年輕小將中扮演領頭羊的角色。味全龍總教練葉君璋和林旺衛曾是隊友，葉總更大爆料之所以選他當隊長，是因為「他很雞婆」。

「過去我們同隊，我知道他的個性很雞婆，而且他從小每個階段都當過隊長，相信他有這方面的特質，他的個性也對年輕球員很有幫助，所以希望找他來當隊長一職。」葉總期許年輕龍將們在林旺衛的帶領下，能夠迅速跟上職業水準，同時加強信心。

林旺衛聽聞後也大笑承認自己的確很雞婆，「我是注意小細節啦，像是有誰多吃便當、有誰沒吃到，我就會注意到，希望大家是都拿到了，有多的便當再吃，我會顧慮到大家的心情，這就是團隊的小細節，做好才會讓球隊更團結。」

31歲的林旺衛去年年底遭富邦悍將釋出，卸下棒球員身分後和家人從事建設工作，接到葉總的邀請後林旺衛坦言自己考慮了一陣子，不過身旁的親朋好友都非常支持他再踏入棒球圈，因此他決定再給自己一次機會。

林旺衛表示自己會以身作則，小將們都是有球技才會被選進的，只差信心稍嫌不足，「我會一直灌輸他們不要怕其他四隊都是大前輩，球員們才是高中、大學生而已，年輕就要有拚勁來對抗其他隊伍，隊中資深前輩們也會不斷給他們自信，相信我們一定會打出好成績。」

(中時電子報)