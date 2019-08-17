一名男大生在社群網站《Dcard》上發文「這場躲貓貓，我終於找到妳了」，表示他高中時是問題學生，初戀女友則是模範生兼班長，為了就近管教，導師安排他們坐在前後位子，2人因座位相近而熟識，打打鬧鬧成了同學口中的「班對」。後來上大學，女友突然說要出國唸書，接著提出分手、斷絕聯絡，彷彿人間蒸發，8年後巧遇女友父母，一問之下才知當初分手原因，原來女友根本沒有出國唸書，結局惹哭一票網友。

這場躲貓貓，我終於找到妳了。（圖／翻攝Dcard）

一直等著初戀女友回國男網友，上週到台中巧遇女友父母，甚至還在同間餐廳吃飯，他透露「我一直在努力進步，而且我在等妳。」沒想到女友的父母坦承，女兒根本沒出國，而是在台北某間醫院的安寧病房，當初因為罹癌，才會提出分手。

男網友聽完馬上淚崩，立即辭去工作北上陪女友「我等了3年終於再一次牽起妳那肥肥的小手，說著好多我想對妳說的話，妳哭了，我也哭了，這是我第一次在妳面前流淚，時隔多年的一句我愛妳終於說出口。」男網友還向女友求婚：「不管時間多或少，都會竭盡所能完成她的心願。」

這段故事惹哭一票網友，紛紛留言說「看完已哭~祝福你們~!!」、「看得我眼角都濕了」、「大洋蔥QQ願你們幸福」、「女生要加油喔！要幸福！！！」

(中時電子報)