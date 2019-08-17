新北市動保處今（17日）於中和動物之家生命紀念園區舉辦追思音樂會。（葉書宏翻攝）

新北市動保處今（17日）於中和動物之家生命紀念園區舉辦追思音樂會。（葉書宏翻攝）

新北市動保處今（17日）於中和動物之家生命紀念園區舉辦追思音樂會。（葉書宏翻攝）

新北市動保處今（17日）於中和動物之家生命紀念園區舉辦追思音樂會。（葉書宏翻攝）

每年農曆7月，慰藉亡魂的中元節即將到來，新北市動物之家除了舉行聯合普渡祭拜往生毛寶貝之外，新北市動保處另外於今（17日）於中和動物之家生命紀念園區舉辦追思音樂會，與飼主一同緬懷往生毛寶貝，希望藉由音樂力量讓牠們能得到安息，更祈求未來動物之家內的毛寶貝更健康、更幸福快樂，早日找到愛牠們的主人。

農曆7月是慈悲月，中元節舉辦普渡的目的在祭祀往生的孤魂，告慰亡靈並祈求來年無病痛，平安順利。動保處於中和動物之家生命紀念園區舉辦毛寶貝追思音樂會，超脫傳統法會的方式，改以弦樂音樂的影響力喚起人們對於往生毛寶貝的思念與回憶。

中和動物之家生命紀念園區是自2015年全國首創提供民眾樹葬毛寶貝的地點，歷年來已提供近2百位飼主帶著毛寶貝火化後的骨灰埋存於此處，因此這次追思音樂會也開放邀請飼主們帶著毛寶貝生前最愛的零食或玩具前來祭拜，在柔和感性音樂的襯托下，期許牠們能得到安慰，早日踏上輪迴路，來世能再度擁有一個溫暖的家。同時也為園區內的毛寶貝獻上健康平安的祝福，早日找到屬於自己的幸福。

新北市民Bobby因為太思念家中柯基犬cookies過世，因此到板橋動物之家當志工且認養了2隻狗，參加這次追思音樂會覺得很開心又有意義，有機會聆聽弦樂四重奏與玉山菊元承澐老師的音樂導聆，感到身心靈都受到撫平與慰藉，新北市議員劉美芳及中和橫路里里長呂星輝也親臨現場全程參與，希望新北市能持續舉辦。

農業局長李玟表示，動保處提供寵物生命禮儀服務，除了每年中元普渡的聯合祭拜外，也提供設籍新北市的飼主，當家中有施打晶片的毛寶貝不幸離世，可以將毛寶貝的大體送至動保處或各動物之家安排集體火化。

另外也提供毛寶貝樹葬活動，目前在中和動物之家設有生命紀念園區，供飼主悼念。若有需要的民眾可以上寵物樹葬服務資訊網(http：／／act-pettree.ahiqo.ntpc.gov.tw／)或來電動保處洽詢。

(中時 )