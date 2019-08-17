香港反送中示威無法平息，多次癱瘓機場，近日網上流傳幾張疑似是香港機管局與示威者的對話紀錄，機管局人員教導示威者，可採取間隔一日癱瘓機場的方式，控制旅客被耽誤行程不超過在一天，如此示威才不會失去民心，還說「有什麼重要消息都會盡量告訴你們」，遭疑機場有「內鬼」。

澎湃新聞報導，根據兩張聊天對話紀錄的圖片，疑似機管局工作人員說「你們每天示威也不是很好」，建議你們「隔天示威，起碼今天到不了機場的人明天可以到，因為第一天旅客可以理解你們，第二天就不會了」。

圖片上，疑似非法示威者回复，感謝對方（疑似機管局工作人員）的支持，雖然承認事件令對方「難做」，也令無辜的旅客受阻，但他表示這樣做可以威脅到政府，隨後又表示認同對方的說法，同意以間隔一天的方式霸占機場。

疑似機管局人員還進一步教導他說：「我們好多同事都覺得你們在機場示威比在市區裡好，機場始終比市區里安全」，並稱「你們可以叫人霸坐機場通道使得機場癱瘓，但不要阻止別人登機，這樣會失掉民心，只要人夠多，使得機場癱瘓，飛機就無法飛，只能返回機管局了」。

疑似機管局工作人員還提醒對方：「有好多警察在機場禁區，和機場非限制區，你可以叫人留意」，並稱「有什麼重要消息都會盡量告訴你們的」。

有網友根據此照片的對話內容，認為機場有「內鬼」，強烈懷疑這是機管局高層人員與示威者的對話，互相配合下企圖霸占機場。

(旺報 )