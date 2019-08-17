蔡英文總統參訪西屯區福壽宮，強調台中將是台灣未來經濟發展最快的地區。(林欣儀攝)

蔡英文總統17日到台中除參訪工業區廠商，還特別走訪主祀三府王爺的西屯區何厝里福壽宮，巧的是，當蔡英文上台致詞時，天空突然下起傾盆大雨、一直持續到致詞結束才雨勢稍緩，蔡也藉此特別強調，政府編列基礎建設經費，有大部分都是用在治水，就是希望讓民眾居家更安全。

蔡英文抵達福壽宮，先參拜三府王爺後才與民眾對面對談話，巧的是，原本台中市早上雨勢稍停，卻在蔡開始致詞時突然又下起大雨，主持人直呼真是「及時雨」，蔡則強調，台灣因特殊地理環境與氣候變遷，政府特別編列基礎建設的治水經費。

蔡英文接著說，台中目前執政者與中央非同一政黨，但若有需要，中央一定全力支持，台中最重要的是交通建設，這部分相信交通部長林佳龍很了解、一定會做好。

「台中將是台灣下個階段經濟發展最快的地方！」蔡英文指出，很多人都預測今年經濟成長率無法保2，但第二季經濟成長率已達2.42，預計全年成長率將達2.46，成為亞洲四小龍第一名，這是過去3年來努力的成果，也是因今年開始將是投資爆炸的年，不只台商回流、在地廠商加碼投資，離岸風電的推展還吸引外資來投資，受益最大的就是台中港。她並呼籲「房子蓋一半，師傅不要換」，爭取民眾支持。

(中時 )