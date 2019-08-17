香港教育專業人員協會今日（17日）發起主題為「守護下一代，為良知發聲」的教育界大遊行，遊行於11時在遮打花園集會，並步行往禮賓府。遊行未開始已經有逾千人在遮打花園集合，大會指等候進入遮打花園的人流倒塞至中環港鐵站。

香港01報導，由於天雨關係，大會宣布遊行提早起行，並於11時30分開始起步。遊行隊頭在11時55分抵達禮賓府，但仍有大批參與者仍在遮打花園未能出發。

遊行開始前，立法會教育界議員葉建源等人先上台發言，並帶領台下人士高喊「守護良知 守護下一代」的口號。目測逾千名人士參加遊行，已塞爆遮打花園；大會呼籲在遮打花園內的人士盡量向前站，好讓仍塞在中環港鐵站的參加者可以繼續前來遮打花園。

遊行隊頭抵達禮賓府。大部分參與者手持「守護下一代良知」的標語。教協會長馮偉華表示，要將民間的五大訴求，以及將守護下一代的訊息「響響亮亮」地向特首林鄭月娥表達。他批評，政府不回應五大訴求，更派出警方去暴力鎮壓市民；在7月21日的元朗襲擊事件，至今未有人被捕，這些都令他們感到憤怒。作為老師，他們不只要守護香港，也要守護孩子。

(中時 )