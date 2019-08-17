台北市長柯文哲日前透露，旺旺中時媒體集團原本支持他，後來因為他不聽話，不願意講蔡衍明董事長要他說的話，旺中轉而支持高雄市長韓國瑜，甚至從韓的口中就可以聽到蔡衍明要他說的那些話。但柯指控後，遲遲不願說明究竟是「哪句話」，直到今天柯終於鬆口，表示指的是蔡提出的「無色覺醒十大主張」。那麼到底無色覺醒十大主張是甚麼？

無色覺醒十大主張正是去年九合一選前，由旺旺中時媒體集團董事長蔡衍明拋出的想法。

回顧去年選舉前，旺旺中時媒體集團以理性、務實為基礎，針對藍綠惡鬥、經濟困境、司法沉痾、兩岸僵局，提出「無色覺醒十大主張」，做為「真道理性、真愛台灣」的行動綱領，盼政府依此跳脫意識形態，帶領人民走出困境，讓台灣人過更好的日子。

十大主張分別是：第一點，「認同兩岸一家親，同根同源，台灣人就是中國人」，就是要台灣跳脫意識形態鬥爭，讓兩岸民眾擁有更多契機了解彼此、融合為一體。第二點，「取消兩岸交流的各種障礙，幫助台灣人認識現在的共產黨，大陸人理解台灣的需求，以達到兩岸人民心靈契合，政經融一」。第三點，「摒棄政黨惡鬥，讓海峽兩岸各黨比賽愛台灣」。第四點：「擁護海峽兩岸和平發展，願以開放態度，討論未來兩岸人民能接受的統一步驟與模式」。

第五點，「全力拚經濟支持陸資來台投資，並與陸資同等待遇」。第六點，「即刻改善司法，重振司法威信，健全法治體系」。第七點，「支持依法執行死刑，維護法律尊嚴，保障人民安全」。第八點，「努力維護中華傳統優良文化，讓課綱正常化」。第九點，「支持重啟核四，減少核電、增加綠電，以務實態度逐步完善能源結構」。第十點，「維護基本人權，平等對待陸生與陸配」。

無色覺醒十大主張。(圖/旺旺中時媒體集團 提供)

(中時電子報)