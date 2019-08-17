味全龍8月開始正式訓練，預計9月19日首次以味全龍名義參加自辦的兩岸交流賽，本月主要以體能訓練為主，不過教練團祭出的「訓練菜單」讓不少年輕球員感受到震撼教育，總教練葉君璋爆料已經有選手「練到吐」。

葉總表示8月主要是體能訓練為主，因為業餘、學生跟職棒的訓練狀況不同，因此在選手很投入的狀況下，有不少人練習練到吐。而9月開始會有戰術、技術的訓練，結束後會和「強國」開始交流賽，今年目標是參加年底的冬季聯盟。

新任隊長林旺衛則表示的確在第一天訓練就吐了9個人了，「我是沒有吐啦，訓練量我是覺得還好，可能大家還不不習慣這層級的訓練，也可能大家太想表現給教練看，因為太認真了才會吐，代表他們很盡力。」

而領隊吳德威則透露，目前味全龍首戰暫訂在9月19日，與大陸球隊四川蛟龍進行兩岸交流賽，不過對方因為申請簽證還有問題，所以還無法確定，地點則會在斗六棒球場舉行。

(中時電子報)