花蓮縣警局吉安分局接獲 119通報後，迅速傳喚陳男到案說明，並於家中起出作案刀械及服裝，目前朝殺人未遂方向偵辦。（王昱凱翻攝）

花蓮吉安昨日晚間6時許發生一件前夫殺妻友未遂事件，當時陳姓婦人在江姓男子朋友陪同下返回租屋處搬家，前夫恰巧歸來，婦人將門關上，前夫返回車上拿取水果刀後，踹門進入屋內砍殺江男，造成江男左手虎口及左膝受傷，所幸無生命之憂，警方也在晚間8時通知陳男到案，目前朝殺人未遂方向偵辦中。

昨晚6點半左右，陳姓婦人與江姓友人返回吉安中原路的租屋處搬家，恰巧前夫陳男歸來，陳女不知為何將門關上，陳男遂返回車上拿取水果刀，踹門進入屋內，並持刀砍殺江男後逃逸，造成江男左手虎口與左膝刀傷，江男返家後才在晚間7時許報案送醫。

警方於7時許接獲119通報後後，通知陳男親友，在晚間8時許通知陳男投案，並於家中起出犯案用刀械與作案時服裝，目前正朝殺人未遂與毀損方向偵辦。

據了解，三人之間互相認識，但對於事件發生過程各執一詞，詳細案發經過與動機，正待警方第一步調查釐清。

(中時 )