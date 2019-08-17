經歷十周，香港反《逃犯條例》示威活動依舊頻繁，警民衝突惡化，外界盛傳有外國勢力積極介入抗議活動，鼓舞群眾上街抗爭；對此，香港警方首次表示，未見到證據顯示外國政府資助或鼓動示威活動。

經歷十周，香港反《逃犯條例》示威活動依舊頻繁，警民衝突惡化

據美國有線電視新聞網（CNN）16日報道，香港示威已兩個月以來，警民衝突層出不窮，如示威群眾指控警方以布袋彈擊中抗議者左眼且導致失明，而亦有多名警員遭汽油彈燒傷雙腳。對此，香港警方邀請了記者至警察總部採訪，但要求以不記名方式報道。

對於警民衝突，一名警官在記者會上表示，雖然示威活動一再升級，但「示威者不使用暴力，我們也不會」，「若他們持磚頭而來，他們是暴徒」；此外，受訪警官表示，他們對應付「暴徒」（rioters）示威者有一系列的戰術，且目前警方還未全數出動，目前的「野貓式」示威出動部分警力足夠。

對於外界關注解放軍是否會介入遏止示威活動，港警表示，「我們的資源深度可以繼續應付」，且從未與陸方武裝部隊一起訓練，對解放軍入港的情況更加不會有所準備。

至於北京政府與陸媒經常指控如美情報機構涉入鼓動港民上街抗議示威，報道則引述高級警員指，未見到證據顯示外國政府資助或鼓動（inspire）示威行動。

不過這些受訪警官也坦承，歷經香港反《逃犯條例》一連串示威後，香港警察名譽已受損，有警察表示不僅個人資料遭公開之外，甚至還要擔心家人人身安全遭受示威群眾波及。有警員稱，他們無法了解街頭示威何時才會停止，認為「這是政治議題」，而政治議題最終仍須政治手段解決。

(中時電子報)