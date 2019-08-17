桃警破地下簽賭站 7月經手賭資22億 12:442019/08/17 中時 甘嘉雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 警方查扣電腦機組，並逮捕到6名嫌犯。（甘嘉雯翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 配合內政部警政署「查緝賭博專案行動」，桃園市刑大破獲何姓男子涉嫌經營六合彩、國外職業運動簽賭等，而賭客中不乏出手闊綽的大咖，從年初至今，警方估計，何男經手金額超過22億元，賭博罪嫌移送法辦。 警方表示，桃園市政府警察局刑事警察大隊配合桃園、平鎮、楊梅、龜山警分局，逮回何男等6人，同時查扣相關電腦機組。 警方初步估計，不法所得超過千萬元，目前追緝幕後集團。 (中時 ) #警方 #賭博 #桃園 #警察 #警察局 也許您會感興趣 推薦閱讀 李文科：三心六線引爆桃園房市 04:112019/08/13 產業特刊 《傳產》房價高等繼承！全國上半年繼承移轉量創新高 16:152019/08/13 財經 光電埤塘綠能挨批 市府喊冤 04:112019/08/14 地方新聞 AIT處長促進美台安全合作 04:102019/08/15 地方新聞 日媽搞丟背包 抱小孩求助警察 16:092019/08/15 社會 落實依法偵查 檢察官板橋警分局分享實務案例 16:462019/08/15 社會 台中區間平均速率抓超速 10月測試明年執法 17:512019/08/15 社會 台泰攜手破獲電信詐騙案 逮捕13名台籍嫌犯 19:222019/08/15 國際 福崧扶輪社助力原住民 落實長者照顧 04:102019/08/16 產業特刊 賭盤影響大選 警掃蕩網路簽賭站逮49嫌 19:572019/08/16 社會 社會熱門新聞 曾犯綁架議長、富商頭號槍擊要犯薛球 今病逝 - 社會 台史最大尾鱸鰻蹲牢病故 薛球一生黑案史回顧 - 社會 入妻３Ｐ首戰見夫「金槍不倒」 竟用這狠招…降旗 - 社會 教育部科長瞞孕妻 約大學助理床戰 - 社會 花蓮農會金庫起火 員工受到「金」嚇 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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