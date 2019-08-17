配合內政部警政署「查緝賭博專案行動」，桃園市刑大破獲何姓男子涉嫌經營六合彩、國外職業運動簽賭等，而賭客中不乏出手闊綽的大咖，從年初至今，警方估計，何男經手金額超過22億元，賭博罪嫌移送法辦。

警方表示，桃園市政府警察局刑事警察大隊配合桃園、平鎮、楊梅、龜山警分局，逮回何男等6人，同時查扣相關電腦機組。

警方初步估計，不法所得超過千萬元，目前追緝幕後集團。

(中時 )